Sisma, Gabrielli: denunceremo i falsi allarmi

foto Ap/Lapresse Correlati Terremoto in Lunigiana: gente in strada

Terremoto, paura in Lunigiana

Trema il centronord, paura e feriti in Lunigiana 13:51 - Per il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, le voci di possibili nuovi terremoti nella Lunigiana "sono cose che hanno solo un profilo criminale". "Stiamo procedendo per perseguire penalmente chi procura allarme", ha annunciato Gabrielli. Intanto nella notte si sono registrate altre 10 scosse. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa più intensa è stata di magnitudo 3.4. - Per il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, le voci di possibili nuovi terremoti nella Lunigiana "sono cose che hanno solo un profilo criminale". "Stiamo procedendo per perseguire penalmente chi procura allarme", ha annunciato Gabrielli. Intanto nella notte si sono registrate altreSecondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa più intensa è stata di magnitudo 3.4.

Decine di persone dormono in auto - Sono tanti gli abitanti dei comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana che hanno deciso di passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. La paura ha spinto infatti decine di persone a presentarsi nelle scuole aperte dal comune dove sono arrivate le brandine inviate dalla Protezione civile della Regione Toscana. Molti, però, hanno preferito non allontanarsi dalle proprie abitazioni e dormire nelle loro auto.



Atteso il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - Stamani nella zona è atteso il Capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli che, insieme al sottosegretario ai Lavori Pubblici, Erasmo D'Angelis, farà un sopralluogo e poi incontrerà i sindaci e i responsabili della Protezione civile per mettere a punto il piano degli interventi necessari soprattutto per assicurare a quanti hanno avuto le case lesionate verifiche veloci.



La scossa che ha fatto tremare mezza Italia - La scossa più potente, di magnitudo 5.2, è stata registrata alle 12.33 di venerdì e ha fatto tremare la terra da Milano a Firenze, da Venezia fino a La Spezia, passando per quell'Emilia già duramente ferita dal sisma. L'epicentro è stato registrato in Lunigiana, tra Fivizzano e Casola, in provincia di Massa Carrara, mentre l'ipocentro è stato individuato a soli 5 km di profondità. Il bilancio è di quattro contusi e decine di edifici danneggiati.