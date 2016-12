foto Ansa

14:19

- Mentre a Equi Terme, in Lunigiana, una frana ha isolato l'abitato, a La Spezia per la forte scossa di magnitudo 5.2 alcune fabbriche sono state evacuate. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Intanto è stata sospesa, per la verifica di eventuali danni, la circolazione ferroviaria sulla linea Aulla-Lucca, la cosiddetta Garfagnana, e sulla linea convenzionale tra Bologna e Piacenza.