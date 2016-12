Terremoto, paura in Lunigiana

Doppia scossa di terremoto nel Nord Italia. Il sisma è stata avvertito a Milano, in Emilia Romagna, in Liguria e in Toscana, da Firenze alla Versilia. Secondo i dati Ingv, l'epicentro della prima scossa è stato registrato a Fivizzano (Massa Carrara). La magnitudo è 5.2, la profondità 5.1 km. Il secondo movimento tellurico con epicentro sempre in Lunigiana, a una profondità di 9.7 km, ha avuto una magnitudo 3.1. Diverse le scosse di assestamento.

20:10 Carrara: scuole chiuse per tre giorni

Scuole chiuse per tre giorni a Carrara, dopo le scosse di terremoto. Lo ha disposto il sindaco con un'ordinanza. In seguito al provvedimento slitteranno anche alcune prove d'esame sia nelle scuole medie inferiori sia in alcuni istituti superiori come il liceo artistico.

18:09 Garfagnana, evacuata colonia estiva

In Garfagnana a Giuncugnano è stata evacuata anche una colonia estiva che ospitava 20 bambini. Nella stessa località è stato necessario spostare una quindicina di anziani ospitati in una residenza sanitaria assistita. Secondo quanto riferisce la prefettura di Lucca, a Minucciano sono state evacuate due abitazioni ritenute inagibili.

15:06 Chieste tende per la notte in Lunigiana

"Si tratta di uno sciame sismico in evoluzione". E' quanto spiega il capo di gabinetto della prefettura di Massa Carrara dove la sala operativa integrata ha già chiesto l'invio di alcune tende e brandine per le persone che preferiranno trascorrere la notte fuori dalle loro abitazioni. Potrebbe trattarsi di qualche centinaio di persone, "ma ancora non siamo in grado di dare numeri precisi", ha affermato il capo di gabinetto.

14:29 Nuova replica 4.0 in Toscana

Un'altra replica alla scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 14.12 dagli strumenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia. Si tratta della replica più forte registrata finora, sempre con epicentro tra le province di Lucca e Massa, con una magnitudo di 4.0.

14:24 Molti malori tra anziani in Lunigiana

Sono numerose le chiamate giunte agli operatori del 118 per malori subiti in seguito al sisma. Gli interventi hanno riguardato soprattutto anziani della Lunigiana.

14:11 Vigili del fuoco: "Finora no situazioni gravi"

Dalle verifiche effettuate finora non sono state segnalate "situazioni gravi" dopo il sisma. Lo riferisce la direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana. "Vengono segnalate alcune lesioni a edifici, ma nessuna situazione di gravità al momento". Due elicotteri controllano dall'alto la situazione.

14:07 Presidente Provincia Massa: "Niente feriti, ma danni"

In Lunigiana al momento non risultano persone ferite. La precisazione arriva dal presidente della Provincia di Massa, Osvaldo Angeli, che si trova nella sala operativa della Protezione civile dove in un primo momento si era parlato di un ferito a Posterla. Continuano invece ad arrivare segnalazioni di danni alle abitazioni soprattutto nelle località di Casole e di Fivizzano. Non ci sarebbero tuttavia crolli di abitazioni ma solo danneggiamenti.

14:00 Fs bloccano linee Garfagnana e Bologna-Piacenza

Sospesa, per la verifica di eventuali danni in seguito al terremoto in Lunigiana, la circolazione ferroviaria sulla linea Aulla- Lucca, la cosiddetta Garfagnana, tra Borgo Val di Taro e Pontremoli (linea Pontremolese) e sulla linea convenzionale tra Bologna e Piacenza. Lo rende noto Fs. La circolazione sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna è regolare.

13:56 La Spezia: evacuate alcune fabbriche

Paura ma nessun danno a La Spezia per la scossa di terremoto. Molta gente è scesa in strada e sono state temporaneamente evacuate alcune fabbriche. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco e alla protezione civile, ma nessun danno rilevante agli edifici.

13:55 Lunigiana, isolata piccola frazione per una frana

Una frana ha isolato l'abitato di Equi Terme nel comune di Fivizzano in Lunigiana. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

13:49 Minucciano (Lucca), lesionate alcune case

Alcune abitazioni di Minucciano, piccolo centro dell'Alta Garfagnana, sono rimaste lesionate. Lo riferisce il presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli. "Al momento - ha spiegato Baccelli - ci risulta qualche danno a Minucciano con intonaci caduti e alcune abitazioni lesionate".

13:42 Numerose scosse di assestamento

Dopo il terremoto di magnitudo 5.2, l'Ingv segnala diverse scosse di assestamento nell'area della Lunigiana. Le magnitudo vanno da 2.6 a 2.2.

13:38 Musei Firenze, nessun danno

"Nessun problema nei musei del Polo fiorentino". E' quanto si legge sulla pagina Facebook dell'ente dopo il terremoto verificatosi tra le province di Lucca e Massa Carrara, avvertito anche a Firenze.

13:33 Sisma, segnalati crolli in Lunigiana

Secondo le prime indicazioni giunte alla sala operativa della protezione civile della provincia di Massa Carrara, si segnalano crolli in Lunigiana, a Fivizzano e Casole. Sarebbero rimaste danneggiate alcune abitazioni con la caduta di tetti. Una persona sarebbe rimasta ferita in località Postella.

13:23 Presidente Provincia Lucca: tanta paura ma nessun danno al momento

Secondo le prime notizie, in Garfagnana, zona interessata dal sisma, ''non risultano danni''. A riferirlo e' il presidente della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli. ''In Garfagnana - ha detto il presidente - sono caduti alcuni cornicioni, ma almeno al momento non ci risultano danni alle persone, solo paura''.

Ultimo aggiornamento 20:10