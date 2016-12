Pisa, 16enne fa il bagno in un laghetto e muore

foto LaPresse 21:49 - E' morto a solo 16 anni mentre faceva il bagno con una decina di amici in un laghetto privato a Campo, una frazione di San Giuliano (Pisa). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzo stava cercando di raggiungere un isolotto a una quarantina di metri dalla riva dove ad attenderlo c'erano alcuni amici: mentre nuotava avrebbe avuto un malore. Gli amici non sono riusciti a soccorrerlo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. - E' morto a solo 16 anni mentre faceva il bagno con una decina di amici in un laghetto privato a Campo, una frazione di San Giuliano (Pisa). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzo stava cercando di raggiungere un isolotto a una quarantina di metri dalla riva dove ad attenderlo c'erano alcuni amici: mentre nuotava avrebbe avuto un malore. Gli amici non sono riusciti a soccorrerlo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Scomparso nell'acqua torbida - Andrea Paolino, questo è il nome del ragazzo che avrebbe compiuto i 16 anni a settembre, è scomparso nelle acque del laghetto, limacciosa e argillosa, subito dopo aver chiesto aiuto agli amici. Alcuni di loro si sono gettati in acqua per cercare di aiutarlo ma non sono riusciti a raggiungerlo in tempo e a trovarlo proprio per la scarsa visibilità nell'acqua.



Tutti i ragazzi avevano mangiato prima del bagno - L'allarme è scattato poco dopo le 19. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno ha impiegato mezz'ora per trovare il corpo di Andrea adagiato sul fondo ad una profondità di circa 5 metri. I vigili del fuoco hanno spiegato che in superficie l'acqua è molto calda ma già a 30 centimetri è "gelata". Tutti i ragazzi, sempre secondo le prime informazioni, avevano mangiato qualcosa poco prima di immergersi. Sul corpo è stata comunque disposta l'autopsia per stabilire le cause della morte. Il laghetto si trova in una proprietà privata ma sembra abbia libero accesso. Secondo alcuni residenti, d'estate i ragazzi ci vanno a fare il bagno.