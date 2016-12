Firenze, parla una escort: politici tra i clienti

foto Afp Correlati Scandalo escort a Firenze, spunta un'agenda 13:50 - Parla una delle escort intercettate nello scandalo a luci rosse che ha travolto Firenze. Dal suo letto, racconta in un'intervista pubblicata su La Nazione, sono passati almeno quattrocento uomini. "Gente di ogni tipo, anche politici, di sicuro non faccio nomi", dice la sexy studentessa 27enne che voleva sfondare nel campo della musica. - Parla una delle escort intercettate nello scandalo a luci rosse che ha travolto Firenze. Dal suo letto, racconta in un'intervista pubblicata su La Nazione, sono passati almeno quattrocento uomini. "Gente di ogni tipo, anche politici, di sicuro non faccio nomi", dice la sexy studentessa 27enne che voleva sfondare nel campo della musica.

La ragazza precisare che non c'entra con il giro di escort agli Hotel Mediterraneo e Villa Fiesole. "Io sono libera, nessuno mi ha costretto", aggiunge. Il suo fidanzato, riporta il quotidiano toscano, è tra i 14 indagati dell'inchiesta per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.



E' romena invece Adriana, 42 anni, la donna che gestiva il giro di escort e che ha raccontato dell'incontro a luci rosse con un funzionario di Palazzo Vecchio in un ufficio comunale. "Nei primi mesi del 2012, ha alloggiato gratuitamente in un appartamento della cooperativa sociale 'Il Borro', di cui è stato amministratore, fino al 2009, l'assessore dimissionario Massimo Mattei", scrive il quotidiano. "Credevamo di aiutare una persona in difficoltà, non sospettavamo nulla", spiega l'attuale amministratore Alessio Gratelli.