foto Ansa

08:02

- I carabinieri di Pisa hanno arrestato quattro albanesi colti in flagranza di reato mentre, armati di pistola, stavano per assalire un ristoratore per rapinarlo. Il fatto è avvenuto a Cascina e l'arresto è avvenuto nel corso di un mirato servizio di pedinamento. I quattro, già noti alle forze dell'ordine, sono ora rinchiusi in carcere.