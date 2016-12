Scandalo escort a Firenze, spunta un'agenda

foto Ap/Lapresse Correlati Firenze, festini a luci rosse in hotel: telefonate all'escort da un'utenza comunale 11:06 - Spunta un'agenda fitta di nomi di primo piano nell'inchiesta sul giro di escort di lusso e festini a luci rosse a Firenze. Come rivela il quotidiano "La Nazione", la città sarebbe in subbuglio: molti quelli che temono rivelazioni piccanti. Tra le carte dell'inchiesta ci sarebbe anche il racconto di una delle prostitute che ha parlato di un "appuntamento" negli uffici del Comune di Firenze, interrotto dall'arrivo di un'addetta delle pulizie. - Spunta un'anell'inchiesta sul. Come rivela il quotidiano "La Nazione", la città sarebbe in subbuglio:. Tra le carte dell'inchiesta ci sarebbe anche il racconto di una delle prostitute che ha parlato di un, interrotto dall'arrivo di un'addetta delle pulizie.

L'amministrazione comunale ha fatto sapere che nei prossimi giorni chiederà "formalmente indicazioni alla procura". La "confessione" della escort è in una delle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta in cui la giovane donna straniera racconta a un suo interlocutore l'accaduto.



Stando a quanto emerso, i festini si svolgevano in ville private, ma anche in agriturismi in collina che, oltre alla cena, mettevano a disposizione camere per il "dopo cena".



Come emerso nei giorni scorsi, a mettere ancora più pepe sullo scandalo fiorentino, la scoperta degli investigatori che alcune delle telefonate ricevute dalle escort coinvolte, sarebbero partite da un'utenza intestata al Comune.