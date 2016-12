Regello, bimbo di due anni si incastra nel letto a castello e muore soffocato

foto Ansa 14:18 - Un bambino di due anni è morto dopo essere scivolato dal letto a castello nella cameretta dove dormiva. Il bambino sarebbe rimasto incastrato con la testa tra la rete e la struttura tubolare che sostiene il materasso. Il fatto è accaduto a Reggello (Firenze). Il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo all'ospedale cittadino, inutili i soccorsi. - Un bambino di due anni è morto dopo essere scivolato dal letto a castello nella cameretta dove dormiva. Il bambino sarebbe rimasto incastrato con la testa tra la rete e la struttura tubolare che sostiene il materasso. Il fatto è accaduto a Reggello (Firenze). Il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo all'ospedale cittadino, inutili i soccorsi.

Nella cameretta c'era anche la sorellina che dormiva e non si è accorta di nulla. Quando i genitori, allarmati dai lamenti del piccolo, si sono resi conto di ciò che era accaduto, lo hanno soccorso e portato all'ospedale di Figline Valdarno.



Vani sono stati i tentativi di salvarlo da parte dei medici. Il corpo del piccolo è stato trasportato all'istituto di medicina legale. Il pm d'urgenza deciderà nella prossime ore se disporre un esame esterno del corpo o un'autopsia per accertare la cause della morte. Intanto la cameretta è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.