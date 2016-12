foto LaPresse

- E' stata fissata al 26 settembre l'udienza per il giudizio immediato nei confronti di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri in relazione al caso Mps. A deciderlo è stato il gip di Siena Ugo Bellini, che ha firmato il decreto di citazione per i tre ex dirigenti, già notificato a tutti i difensori. Ai tre è contestato il reato di ostacolo alla vigilanza.