Firenze, a 10 anni "torturato" dai compagni-bulli

foto LaPresse 13:26 - Un bambino di dieci anni della scuola elementare "Andrea del Sarto" di Firenze, sarebbe stato più volte legato e picchiato con pugni, morsi, calci, e offeso da un gruppo di una decina di compagni. Il tutto durante la ricreazione. Il fatto è emerso perché il bambino mostrava ansia, problemi di sonno e di pipì a letto. Sul suo corpo sono state trovate molte tracce delle violenze subite. - Un bambino di dieci anni della scuola elementare "Andrea del Sarto" di Firenze, sarebbe stato più volte legato e picchiato con pugni, morsi, calci, e offeso da un gruppo di una decina di compagni. Il tutto durante la ricreazione. Il fatto è emerso perché il bambino mostrava ansia, problemi di sonno e di pipì a letto. Sul suo corpo sono state trovate molte tracce delle violenze subite.

Sul corpo molti segni delle violenze - A raccontare la vicenda è La Nazione che parla di una cosa cominciata come una specie di "gioco della guerra" poi trasformatasi in una serie di sopraffazioni. Dopo essersi accorti che il loro bambino mostrava un forte disagio, i genitori lo hanno portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lì, i medici hanno scoperto le molte tracce delle violenze e dei soprusi subiti sul suo corpo: ferite, lividi e morsi, documentate da fotografie scattate dal personale ospedaliero.



I genitori si rivolgono a un avvocato - La famiglia si è subito rivolta ad un avvocato che ha scritto una raccomandata al dirigente dell'istituto, chiedendo i danni per l'accaduto e annunciando che avrebbe sporto denuncia all'autorità giudiziaria. Il legale della famiglia pone in dubbio che la scuola abbia adempiuto all'obbligo di sorveglianza e vigilanza.



I dettagli - Nella sua lettera all'istituto, l'avvocato scrive che "il bambino, durante l’orario scolastico e in particolare nel corso della ricreazione, è stato in più occasioni e in giorni diversi legato e immobilizzato, assieme ad un coetaneo, da parte di un gruppo di otto/nove compagni, percosso con pugni, morsi, calci, offeso e vilipeso in svariate maniere (fra cui l’emissione di flatulenze sul volto, mentre si trovava costretto a terra)".