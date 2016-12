foto LaPresse

02:00

- Materiali radioattivi sono stati trovati e messi in sicurezza in un locale sotterraneo dello stabilimento di Sesto Fiorentino della Richard Ginori, la fabbrica di porcellane acquisita da Gucci. Lo rende noto l'Arpat, l'agenzia regionale di protezione ambientale della Toscana. Si tratterebbe di sostanze utilizzate diversi decenni fa in qualche tipologia di lavorazione, che sono state chiuse in contenitori e trasferite nello stabilimento negli anni 50.