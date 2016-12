foto Ansa

- Una ragazza di 21 anni è ricoverata in prognosi riservata in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Vitelli, a Covercian (Firenze). La giovane stava attraversando a piedi la strada con un'amica, nei pressi di un centro commerciale, sembra sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una moto. Il conducente, 33 anni, anche lui fiorentino, è rimasto lievemente contuso ed è risultato negativo all'alcol test.