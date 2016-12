foto Dal Web

20:00

- Sono due i nuovi casi di Sars a Firenze: si tratta della nipotina del paziente giordano malato dopo un viaggio nel suo Paese di origine e di un suo collega di lavoro. Lo rende noto il ministero della Salute. "La Regione Toscana ha comunicato - si legge in una nota - che due soggetti, già sotto sorveglianza sanitaria perché entrati in contatto con il primo caso di infezione da Coronavirus, hanno sviluppato una forma clinica al momento non grave".