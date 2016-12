Coronavirus, due nuovi casi a Firenze

foto Ansa Correlati Nuova Sars, c'è primo caso in Italia 20:07 - Sono due i nuovi casi di Sars a Firenze: si tratta della nipotina del primo paziente e di un suo collega di lavoro. Lo rende noto il ministero della Salute. "La Regione Toscana ha comunicato al ministero - si legge in una nota - che due soggetti, già sotto sorveglianza sanitaria perché entrati in contatto stretto con il primo caso italiano di infezione da Coronavirus, hanno sviluppato una forma clinica di infezione respiratoria, non grave". - Sono due i nuovi casi di Sars a Firenze: si tratta della nipotina del primo paziente e di un suo collega di lavoro. Lo rende noto il ministero della Salute. "La Regione Toscana ha comunicato al ministero - si legge in una nota - che due soggetti, già sotto sorveglianza sanitaria perché entrati in contatto stretto con il primo caso italiano di infezione da Coronavirus, hanno sviluppato una forma clinica di infezione respiratoria, non grave".

Le indagini di laboratorio, condotte in collaborazione tra le autorità sanitarie della Toscana e l'Istituto Superiore di Sanità, hanno confermato la diagnosi di infezione da Coronavirus''. I due nuovi casi, spiega ancora il ministero, si riferiscono ad una bambina di circa due anni, facente parte della famiglia del primo paziente, e ad un collega di lavoro dello stesso.

Entrambi i pazienti sono ricoverati in isolamento presso strutture sanitarie di Firenze. ''La trasmissione dell'infezione da ammalati a persone che hanno avuto contatti stretti e prolungati con essi è già stata documentata - prosegue la nota -, anche in Europa, in ambiente domestico ed ospedaliero. Il ministero della Salute segue con attenzione la situazione, in contatto stretto con le autorità sanitarie toscane''.



Giordano tenuto in isolamento - Il quarantacinquenne giordano affetto da Nuova Sars, quando si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova martedì, aveva febbre alta, tosse, difficoltà respiratoria. Gli accertamenti hanno messo in luce una polmonite bilaterale. Trasferito all'ospedale di Careggi e messo subito in isolamento, l'uomo è stato tenuto sotto monitoraggio: non essendo disponibile una terapia specifica per la Sars, spiegano gli esperti, ha avuto un progressivo e rapido miglioramento.



L'esperto: "Trasmissione solo se contatto prolungato" - Gli esperti spiegano che i principali fattori di possibile allarme sono il contatto "prolungato e ravvicinato" con persone affette dal virus e la provenienza da paesi del Medio Oriente dove "il virus sta circolando dal maggio 2012, in particolare in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Qatar". Altri casi isolati si sono verificati nel Regno Unito, in Francia e Germania.