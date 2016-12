Nuova Sars, c'è primo caso in Italia

foto Ansa Correlati Nuova Sars, un morto in Francia 20:36 - Dopo la Francia, anche l'Italia è tra i Paesi europei colpiti dal Coronavirus. Un primo caso di Nuova Sars è infatti stato segnalato in Toscana. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Si tratta di uno straniero di 45 anni, che vive in Italia e che era stato di recente in Giordania dove uno dei suoi figli sembra soffrisse di una forma influenzale non specificata. Il paziente ha febbre alta e tosse. Si trova in isolamento, ma è in buone condizioni. - Dopo la Francia, ancheè tra i Paesi europei colpiti dal. Un primo caso diè infatti stato segnalato in Toscana. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Si tratta di uno straniero di 45 anni, che vive in Italia e che era stato di recente in Giordania dove uno dei suoi figli sembra soffrisse di una forma influenzale non specificata. Il paziente ha febbre alta e tosse. Si trova in isolamento, ma è in buone condizioni.

Il nuovo Cononavirus si trasmette con "stretto contatto" e per la prevenzione bastano le normali misure di igiene usate anche contro l'influenza. E' il ministero della Salute a spiegarlo nella nota dove è stato confermato il primo caso in Italia. "Per quanto riguarda i viaggi internazionali e le rotte commerciali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non raccomanda test né altre restrizioni ai viaggiatori all'ingresso nei Paesi membri della Regione Europea", sottolineano al Ministero che ha reso noto di monitorare attentamente la situazione in stretto raccordo con le autorità sanitarie della Toscana.