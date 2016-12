foto Ansa

- La guardia di finanza di Prato ha messo sotto sequestro 500mila articoli di bigiotteria dannosi per la salute: 24 gli imprenditori cinesi denunciati. Monili (bracciali, ciondoli, collane, orecchini) estremamente tossici venivano immessi sul mercato italiano esponendo a serio rischio la salute degli acquirenti per la presenza di cadmio, vietato dalla legge, e di nichel in misura nettamente superiore a quanto consentito.