Suv contro fermata bus: due ragazzi in coma

foto Ansa Correlati Pisa,Suv investe studenti a fermata bus 17:10 - Con un Suv è piombato sulla fermata dell'autobus a Zambra, nel Pisano, travolgendo quattro ragazzi che attendevano il pullman per andare a scuola a Pisa. I quattro studenti sono due ragazzi e due ragazze di 16 e 17 anni. Due di loro, un ragazzo e una ragazza, hanno riportato le ferite maggiori e ora sono in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pisa; mentre gli altri due sono in prognosi riservata.

Feriti in sala operatoria - Nelle prossime ore saranno sottoposti a delicati interventi chirurgici per tamponare le emorragie interne. Gli altri due giovani sono invece in condizioni meno gravi e saranno sottoposti a interventi per ridurre le fratture riportate.



Conducente del Suv ha avuto un malore: denunciato per lesioni colpose - Condizioni non preoccupanti invece per il conducente della Toyota Land Cruiser che ha terminato la sua folle corsa un centinaio di metri più avanti dopo avere abbattuto il muro di cinta di una casa. Gli esami tossicologici e l'alcoltest hanno escluso che guidasse in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti. E' sotto shock e non ricorda quasi nulla dell'incidente. L'ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore e abbia perso conoscenza mentre guidava. E' stato denunciato per lesioni colpose e gli è stata ritirata la patente.