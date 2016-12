foto LaPresse

13:28

- Un uomo, sospettato di essere l'autore della telefonata che questa mattina ha fatto scattare un falso allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Firenze, è stato fermato dalla polizia. L'uomo sarebbe stato individuato all'interno della struttura durante le operazioni di bonifica condotte da polizia e carabinieri. Il sospettato è stato portato via su un'auto della polizia e si trova in questura per accertamenti.