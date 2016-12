Amanda Knox: "Non sarò mai più solare"

foto LaPresse Correlati Dossier 18:02 - "L'Amanda solare, allegra, non esiste più". Sono le parole di Amanda Knox, che sarà di nuovo processata a Firenze per l'omicidio di Meredith Kercher, in un'intervista esclusiva a "Oggi". Al settimanale la ragazza rivela di essere diventata "ombrosa, perfino timida". "Gli italiani - sostiene - si aspettano che io sia piena di odio nei loro confronti, ma, se avessero l'opportunità di leggere il mio libro, scoprirebbero che non c'è ombra di livore". - ", allegra,". Sono le parole di, che sarà di nuovo processata aper l'omicidio di, in un'intervista esclusiva a "". Al settimanale la ragazza rivela di essere diventata "". "Gli italiani - sostiene - si aspettano che io sia piena di odio nei loro confronti, ma, se avessero l'opportunità di leggere il mio libro, scoprirebbero che non c'è ombra di livore".

"Mi fa male sapere che molti credono che io sia colpevole, che abbia scritto il libro per arroganza, per soldi. Non è vero". La Knox parla anche di Rudy Guede, già condannato definitivamente per il delitto. "C'è l'impronta della mano - sostiene riferendosi alle tracce dell'ivoriano sulla scena del crimine - c'è l'orma del piede, c'è il suo Dna sul corpo di Meredith. Questo mi fa pensare che abbia agito da solo. Certo che Meredith ha lottato, ma cosa poteva fare contro un uomo armato? Rudy è atletico, non è piccolo. Mez era minuta, sarà pesata 54 chili: a cosa poteva servirle il karate? Persino un uomo, contro uno come Guede armato di coltello, non avrebbe avuto chance". "Rispetto a com'ero prima di arrivare a Perugia - afferma la studentessa americana - sono ombrosa, perfino timida.



La mia famiglia è quasi delusa: l'Amanda solare, allegra, non esiste più". La Knox parla infine delle immagini di lei e di Raffaele Sollecito fuori dalla casa dove venne uccisa a Perugia Meredith Kercher. "Il tuo comportamento - afferma - può essere manipolato per rafforzare il sospetto che sei tu, la colpevole. Mi riferisco alle 'famose' immagini girate fuori dalla villetta il giorno in cui venne trovato il cadavere di Meredith. Sono state tagliate e ripetute ossessivamente, in modo da mostrare me e Raffaele che ci baciavamo. Il messaggio era chiaro: 'La loro amica è morta e quei due pensano solo a baciarsi'. Raffaele mi baciava per consolarmi: visto che ancora non parlavo l'italiano, tra noi c'era una barriera linguistica - conclude Amanda Knox - che ci impediva di farci forza a parole".