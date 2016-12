Roberta Ragusa, testimone: marito non era solo

foto Dal Web Correlati Caso Ragusa, ritrovato l'orologio di Roberta 21:08 - "Quando Logli venne a bussare alla mia porta era insieme a un altro: a questa persona dico di presentarsi agli inquirenti prima che loro arrivino a lui". Lo ha detto Loris Gozi, il "supertestimone" del giallo di Roberta Ragusa in un'intervista della tv pisana 50Canale. Il testimone si riferiva alla visita che il marito della donna scomparsa, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, gli fece il giorno dopo la sparizione dell'imprenditrice. - "Quando Logli venne a bussare alla mia porta era insieme a un altro: a questa persona dico di presentarsi agli inquirenti prima che loro arrivino a lui". Lo ha detto Loris Gozi, il "supertestimone" del giallo di Roberta Ragusa in un'intervista della tv pisana 50Canale. Il testimone si riferiva alla visita che il marito della donna scomparsa, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, gli fece il giorno dopo la sparizione dell'imprenditrice.

Loris Gozi ha più volte ribadito agli investigatori, anche in occasione del recente incidente probatorio effettuato davanti al gip, di aver visto Antonio Logli di notte fuori dalla sua abitazione ben oltre la mezzanotte, orario in cui l'indagato riferì agli inquirenti di essere andato a dormire: la notte è quella tra il 13 e il 14 gennaio 2012, quando la donna scomparve.



Non solo: Gozi ha anche detto di averlo visto, ancora più tardi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione mentre litigava con una donna e infine ha riferito che lo stesso indagato il mattino seguente si presentò alla sua porta mostrandogli una vecchia foto della moglie per chiedergli se l'avesse vista in giro perché era scomparsa. Ora, nell'intervista televisiva trasmessa questa sera da 50Canale, aggiunge un altro dettaglio: "Non era solo. Con lui c'era un altro e a questa persona suggerisco di presentarsi spontaneamente dagli investigatori prima che loro arrivino a lui e magari passi pure qualche guaio".