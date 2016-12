foto Facebook

- Per la famiglia di Ilaria l'omicidio della giovane di Livorno "era evitabile, perché generato dalla malata ed inapplicata procedura riguardate l'espulsione degli irregolari". Attraverso i propri legali, i congiunti ringraziano le autorità che si stanno occupando del caso. Ma chiedono con forza e determinazione a ministro dell'Interno, Questore e Prefetto, di conoscere le reali ragioni per le quali non si sono applicati i decreti di espulsione.