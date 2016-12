foto Facebook

01:28

- Dopo la rabbia, il silenzio. Tutta Castagneto Carducci (Livorno) e tanta gente anche da altri paesi della zona, è scesa in piazza per la veglia silenziosa in ricordo di Ilaria Leoni, la 19enne strangolata due giorni fa e ritrovata in un oliveto. "Ci mancherai", hanno detto in lacrime alcune delle amiche di Ilaria leggendo dei pensieri in piazza per ricordare "una di loro", una ragazza "solare" di 19 anni.