Livorno, ragazza trovata morta in un hotel

foto Facebook Correlati Livorno, ragazza morta in un hotel 18:57 - Una barista 20enne livornese di origine russa, Alexandra Lenzi, è stata trovata morta nel bagno di una camera d'albergo nella città toscana. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti, ma apparentemente sul corpo della giovane non sono stati riscontrati lesioni o segni di violenza. In albergo assieme alla donna c'era un coetaneo. Il pm: "Forse un'overdose". - Una barista 20enne livornese di origine russa,, è stata trovata morta nel bagno di una camera d'albergo nella città toscana. Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti, ma apparentemente sul corpo della giovane non sono stati riscontrati lesioni o segni di violenza. In albergo assieme alla donna c'era un coetaneo. Il pm: "Forse".

Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l'autopsia. E' quanto emerso in merito agli accertamenti svolti in seguito al ritrovamento del cadavere della giovane, sul cui corpo comunque non sarebbero stati rilevati segni di violenza.



A dare l'allarme è stato un amico della giovane: insieme avevano preso alloggio e trascorso la notte in una camera di un albergo situato nella centralissima via Grande a Livorno. Stamani, quando si è svegliato, l'avrebbe trovata priva di vita, in bagno. Sul posto sono arrivati i medici inviati dal 118, le volanti e poi gli investigatori della squadra mobile. Poi è giunto il medico legale per un primo esame esterno.



Pm: "Forse un'overdose" - Il decesso "potrebbe essere stato causato da un'overdose o un cocktail di sostanze", ha spiegato il procuratore capo di Livorno, Francesco De Leo. La ragazza, di origini russe, è stata adottata all'età di cinque anni da una famiglia livornese.