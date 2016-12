foto Facebook

- L'ex fidanzato di Ilaria Leone, la 19enne trovata morta in un oliveto nei pressi di Castagneto Carducci, sulla costa livornese, è stato sentito dagli inquirenti che indagano sull'omicidio della giovane. L'uomo, secondo quanto si apprende, è stato portato in caserma come persona informata dei fatti.