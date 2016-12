foto Ansa

00:47

- Un giovane nordafricano è ricoverato in gravi condizioni per le ferite che gli sono state inferte da un altro magrebino in una lite alla periferia di Prato. Durante l'alterco tra i due, scoppiato per motivi ancora da accertare, è spuntato un coltello con il quale uno dei due nordafricani ha sgozzato l'altro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di identificare l'accoltellatore che è fuggito.