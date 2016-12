Pistoia, tre arresti per l'omicidio del parroco

10:45

- Tre albanesi sono stati arrestati per l'omicidio di don Mario Del Becaro, il sacerdote trovato morto il 29 dicembre nella canonica della parrocchia di San Bartolomeo a Tizzana, nei pressi di Quarrata (Pistoia). Il 63enne morì soffocato dal nastro adesivo con cui gli era stata tappata la bocca e per le percosse ricevute. Prima di fuggire con l'auto del prete gli aggressori scassinarono la cassaforte. Due sono stati presi in Italia e il terzo in Albania.