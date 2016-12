foto Ap/Lapresse

10:56

- "Sono a Grosseto perché ci voglio mettere la faccia". Così, secondo quanto ha riferito l'avvocato Francesco Pepe, si è espresso il comandante Francesco Schettino prima di recarsi al Teatro Moderno per il proseguimento dell'udienza preliminare sul naufragio della Costa Concordia. Anche oggi Schettino è l'unico presente in aula tra i sei indagati per i quali è stato chiesto il processo.