Mps, la Finanza nella sede di Bankitalia

foto LaPresse 11:26 - Magistrati della procura di Siena e militari della guardia di Finanza sono da questa mattina nella sede della Banca d'Italia, a Roma. L'ispezione è per attività legate all'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. - Magistrati della procura di Siena e militari della guardia di Finanza sono da questa mattina nella. L'ispezione è per

Bankitalia è estranea al filone investigativo seguito in questa fase dai magistrati senesi. Ai dirigenti dell'istituto centrale sarebbero infatti stati notificati provvedimenti adottati dai magistrati toscani a carico di terzi.



Sequestrati 1,8 mld di euro alla banca giapponese Nomura - E' di 1,8 miliardi di euro il sequestro che la Gdf sta eseguendo nei confronti di Banca Nomura su ordine della Procura di Siena nell'ambito dell'inchiesta su Mps. Circa 14,5 milioni di euro sono stati sequestrati anche a Mussari, Vigni e Baldassarri.



In una nota della procura di Siena si spiega che il sequestro (sono stati bloccati anche tutti i contratti in essere tra Bmps e Nomura relativi alla cosiddetta operazione Alessandria) è stato disposto a fini impeditivi e a fini di confisca per equivalente in relazione al reato di usura aggravata e truffa aggravata, commessa ai danni del Monte dei Paschi di Siena. I provvedimenti sono in corso di esecuzione a Siena, Roma, Milano, Bologna e Catanzaro.



Indagato presidente di Banca Nomura - Il presidente di Banca Nomura, Sadeq Sayeed, è indagato insieme al dirigente della stessa banca giapponese, Raffaele Ricci, per ostacolo aggravato all'esercizio dell'autorità di vigilanza, infedeltà patrimoniale aggravata e false comunicazioni sociali in concorso con Mussari, Vigni e Baldassarri nell'ambito dell'inchiesta su Mps.



Pm: "A Banca Nomura 88 mln di commissioni occulte" - La banca giapponese Nomura avrebbe avuto 88 milioni "costituiti da commissioni occulte". La cifra è stata sequestrata insieme a 1,7 miliardi depositati da Banca Mms a favore di Nomura a titolo di garanzia sul finanziamento ricevuto dall'istituto giapponese. Il particolare della commissione occulta è riportato nella nota diffusa oggi dalla Procura di Siena, firmata dal Procuratore Tito Salerno.