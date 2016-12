Crisi, imprenditore 65enne si suicida a Pisa

foto Carabinieri Correlati Tre suicidi in un giorno

17:08

- Un imprenditore di 65 anni è stato trovato morto nella sua azienda a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. L'uomo si è suicidato impiccandosi in un locale all'interno delle ditta, che contava circa 10 dipendenti. Ha lasciato un biglietto in cui parla di problemi economici. Il corpo, ormai privo di vita, sarebbe stato ritrovato dal fratello.