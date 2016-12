foto Ap/Lapresse

- "Da come eravamo partiti è stata fatta tantissima strada, e sempre meno appare Schettino come capro espiatorio". A sostenerlo è l'avvocato Francesco Pepe, uno dei legali del comandante della Concordia. "Schettino - prosegue - sbagliò a fidarsi troppo della gestione della Costa Crociere, ed emerge sempre più che è un uomo che ha avuto un incidente sul lavoro, non lo si può criminalizzare".