foto Ansa

12:07

- Il Comune dell'Isola del Giglio ha chiesto danni quantificabili "in almeno 80 milioni di euro" per il naufragio della Costa Concordia. Lo ha confermato il legale del Comune, Alessandro Maria Lecci, che ha poi chiesto, così come il ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana e alcune decine di naufraghi, la costituzione di parte civile nell'udienza preliminare in corso a Grosseto.