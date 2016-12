Foto tessera troppo osé, niente documenti

foto Dal Web 08:29 - La foto tessera non era proprio consona al tipo di documento, anzi decisamente osé, e così le hanno negato la carta d'identità: è accaduto a Montignoso, comune in provincia di Massa Carrara. La donna, protagonista della vicenda, dopo urla e minacce, è stata convinta dal sindaco del paese della necessità di una nuova foto, meno scollacciata, e alla fine, è riuscita ad avere l'agognato documento. - Lanon era proprio consona al tipo di documento, anzi, e così le hanno: è accaduto a. La donna, protagonista della vicenda, dopo urla e minacce, è stata convinta dal sindaco del paese della n, meno scollacciata, e alla fine, è riuscita ad avere l'agognato documento.

La donna, una signora matura, dopo essersi recata all'ufficio anagrafe per rinnovare il documento, ha consegnato all'addetto una foto tessera in cui appariva piuttosto scollata e in una posa provocante. Il dipendente comunale ha cercato di far capire alla donna che non poteva utilizzare quella foto, ma inutilmente. La donna ha minacciato di chiamare le forze dell'ordine se non gli fosse stata rinnovata la carta d'identità, gridando alla discriminazione. E' stato allora che l'intervento del primo cittadino ha permesso di calmare gli animi, convincendo la signora a farsi un'altra fotografia per ottenere finalmente il rinnovo del documento.