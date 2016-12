foto Ansa

- Il palazzo di giustizia a Firenze è stato evacuato stamani in seguito ad un allarme bomba, segnalata da una telefonata anonima. Fra l'altro in un aula del tribunale era in corso un'udienza del riesame per Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell'area finanza del Monte dei Paschi, coinvolto nell'inchiesta senese su Rocca Salimbeni. Baldassarri stamani era presente in aula.