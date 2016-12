foto LaPresse

20:34

- Giuseppe Mussari era coinvolto direttamente nella gestione della "finanza allegra" anche se non aveva le deleghe per gestire la banca. E' questo, in sintesi, quanto riporta Mps nella relazione sull'azione di responsabilità in vista dell'assemblea del 29 aprile. Mussari, si legge, mirava a "preservare la propria leadership". L'ex dg Antonio Vigni era invece il "deus ex machina" dei derivati della banca e pertanto spetta a lui rispondere di tutti i danni.