foto Ansa

10:28

- Assalto ad un portavalori questa mattina a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). Secondo le prime informazioni, sei rapinatori avrebbero bloccato il furgone simulando un incidente e portato via il denaro dopo aver immobilizzato le guardie giurate alle quali sono state portate via anche le pistole. Non sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. I malviventi sarebbero fuggiti a bordo di un'auto e di una moto. Due feriti lievi