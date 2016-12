foto Ap/Lapresse

- I carabinieri dei Nas e dell’Arma territoriale, in Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, e Calabria, hanno eseguito 6 arresti (4 in carcere e 2 ai domiciliari), 10 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonché 22 perquisizioni locali e personali, nell’indagine, denominata "Amateur". Indagate 25 persone a vario titolo, per associazione per delinquere dedita al traffico ed al commercio di sostanze vietate per doping.