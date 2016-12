foto Ansa

01:09

- A causa del maltempo un albero è caduto sulla carreggiata per Firenze dell'autostrada A11, all'altezza del casello di Lucca Est. La Polstrada e società Autostrade riferiscono che nessun veicolo è rimasto coinvolto. La carreggiata è rimasta bloccata per consentire la rimozione dell'albero provocando circa un chilometro di coda. A Livorno, il forte vento di libeccio in giornata ha raggiunto punte di oltre 70 km orari.