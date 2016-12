Mps, Baldassarri torna in carcere

foto Ansa Correlati Mps, Baldassarri libero per scadenza termini 19:06 - L'ex capo area Finanza di Mps, Gianluca Baldassarri, è tornato in cella. Lo ha disposto il gip del tribunale di Siena, Ugo Bellini, che venerdì lo aveva scarcerato per un vizio di forma. Il giudice ha disposto il trasferimento di Baldassarri al carcere di San Vittore a Milano. L'arresto sarebbe stato confermato per "pericolo di fuga e inquinamento probatorio". - L'ex capo area Finanza di Mps, Gianluca Baldassarri, è tornato in cella. Lo ha disposto il gip del tribunale di Siena, Ugo Bellini, che venerdì lo aveva scarcerato per un vizio di forma. Il giudice ha disposto il trasferimento di Baldassarri al carcere di San Vittore a Milano. L'arresto sarebbe stato confermato per "pericolo di fuga e inquinamento probatorio".

Baldassarri è indagato nell'inchiesta sull'acquisizione di Antonveneta, tra l'altro, per associazione per delinquere, concorso in ostacolo alla vigilanza e truffa. Dopo aver lasciato la procura di Siena venerdì dopo le 22, l'ex capo area Finanza di Mps aveva trascorso la notte a Firenze e oggi stava recandosi nella sua casa milanese.



L'arresto è stato eseguito al suo arrivo a Milano: dopo essere condotto nel carcere di San Vittore, Baldassarri tornerà nel carcere fiorentino di Sollicciano, da dove era uscito dopo essere stato scarcerato dalla stesso giudice per un vizio procedurale.