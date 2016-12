foto Ansa

16:33

- Quattro banditi a volto coperto, uno dei quali armato di fucile, hanno compiuto una rapina in una villa in una zona isolata nella campagne di Chianni, in provincia di Pisa, immobilizzando i due proprietari, coniugi sessantenni. I criminali hanno portato via denaro contante, un orologio Rolex e gioielli per un valore complessivo di circa 15mila euro. Ora è caccia ai rapinatori, probabilmente provenienti dall'Est Europa.