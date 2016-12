Mps, Baldassarri libero per scadenza termini

foto LaPresse Correlati Mps, si suicida capo comunicazione

Baldassarri, smobilitato 1mln 22:19 - L'ex capo area Finanza della banca Monte dei Paschi di Siena, Gianluca Baldassarri, è stato scarcerato in mattinata per scadenza dei termini da un'ordinanza del gip di Siena Ugo Bellini. Successivamente, è stato interrogato dal gip per la richiesta dei pm titolari dell'inchiesta di una nuova richiesta di carcerazione. Al termine, il gip si è riservato la decisione. "Per ora è un uomo libero", ha detto il suo legale Filippo Dinacci. - L'ex capo area Finanza della banca Monte dei Paschi di Siena, Gianluca Baldassarri, è stato scarcerato in mattinata per scadenza dei termini da un'ordinanza del gip di Siena Ugo Bellini. Successivamente, è stato interrogato dal gip per la richiesta dei pm titolari dell'inchiesta di una nuova richiesta di carcerazione. Al termine, il gip si è riservato la decisione. "Per ora è un uomo libero", ha detto il suo legale Filippo Dinacci.

"Ha risposto a tutte le domande", ha aggiunto l'avvocato Dinacci mentre con Baldassarri usciva dal tribunale. "Non voleva scappare prima né vuole scappare adesso - ha proseguito - altrimenti non si sarebbe presentato qui oggi, subito dopo aver lasciato il carcere di Sollicciano". L'avvocato Dinacci ha confermato che l'istanza di scarcerazione è stata accettata dal gip per "vizio di forma" in quanto era scaduto il termine di cinque giorni previsto per l'interrogatorio.