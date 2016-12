foto Ansa

- Un uomo di 44 anni si è impiccato nel garage della sua abitazione a Grosseto. L'uomo si trovava da tre mesi in cassa integrazione e non è escluso che il suicidio sia legato alle difficoltà economiche della sua famiglia. A trovare, poco prima delle 17, il cadavere dell'uomo, operaio, sposato, sono state alcune persone che stavano andando a vedere un appartamento e che per caso sono passate dai garage del palazzo. In corso le indagini dei carabinieri.