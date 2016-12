Firenze, arrestato agli Uffizi il "Madoff" tedesco

foto Getty 07:24 - Tradito dal gusto per l'arte e dal fascino di Firenze. Dopo 5 anni di latitanza, Florian Wilhelm Jeurgen Homm, manager tedesco di 54 anni, accusato di una truffa sugli hedge-fund alla "Madoff", è stato arrestato dalla polizia mentre con la ex moglie e il figlio visitavano la Galleria degli Uffizi. Quando i poliziotti hanno chiesto al manager di seguirli, Florian Homm stava ammirando la Venere accovacciata, una scultura al primo piano della Galleria. - Tradito dal gusto per l'arte e dal fascino di Firenze. Dopo 5 anni di latitanza, Florian Wilhelm Jeurgen Homm, manager tedesco di 54 anni, accusato di una truffa sugli hedge-fund alla "Madoff", è stato arrestato dalla polizia mentre con la ex moglie e il figlio visitavano la Galleria degli Uffizi. Quando i poliziotti hanno chiesto al manager di seguirli, Florian Homm stava ammirando la Venere accovacciata, una scultura al primo piano della Galleria.

Un'operazione, quella della squadra mobile fiorentina, condotta con grande discrezione. "Neppure i custodi si sono accorti di niente", ha poi raccontato il direttore della Galleria, Antonio Natali. Il manager, sempre elegante, immancabile sigaro in bocca, era ricercato dagli 007 dell'Fbi perché accusato, insieme ai suoi soci, di un'articolata truffa nel settore dei titoli di borsa di basso valore. Il gruppo avrebbe gestito negli Stati Uniti "hedge funds", manipolando il mercato e causando agli investitori danni stimati in 200 milioni di euro.



La presenza di Homm a Firenze era stata segnalata dall'ufficiale di collegamento dell'Fbi presso il consolato degli Stati Uniti a Milano, dopo l'arrivo all'aeroporto fiorentino di Peretola dell'ex moglie e del figlio. Per precauzione, Homm non aveva preso alcuna stanza di albergo, ma, seguendo gli spostamenti della famiglia, la polizia è arrivata al manager e lo ha fermato proprio mentre visitava la Galleria degli Uffizi.



Studi ad Harvard e poi attività professionale in importanti società finanziarie di Wall Street, Florian Homm, era molto conosciuto nel suo Paese per essere entrato, anni fa, nell'azionariato del Borussia Dortmund. Ma anche in Germania il manager, finito su tutti i giornali scandalistici tedeschi per il divorzio milionario dalla moglie, aveva avuto non pochi guai giudiziari per aver tentato di influenzare i prezzi in borsa. Poi l'avventura statunitense dove il profitto di Homm e dei suoi soci è stato calcolato in oltre 53,39 milioni di dollari, realizzato sul mercato delle cosiddette "penny stocks company", piccole aziende il cui capitale, quotato in borsa, è costituito da un valore al di sotto dei cinque dollari. Il truffatore internazionale è stato rinchiuso nel carcere fiorentino di Sollicciano in attesa di essere estradato negli Usa.