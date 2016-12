foto Dal Web

20:45

- I pm di Siena, titolari dell'inchiesta su Mps e sul suicidio di David Rossi, stanno facendo accertamenti sull'esposto per insider trading presentato da Mps. Tra le ipotesi, infatti, c'è quella che Rossi potrebbe essere stato spinto al suicidio anche per la sfiducia sentita all'interno del Monte per la fuga di notizie sull'azione di responsabilità e la richiesta di danni alle banche straniere.