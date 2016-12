Mps, in un video il suicidio di David Rossi

Sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Montepaschi suicidatosi l'altroieri a Siena, c'è una prova in più in mano ai magistrati: un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, nel quale si vede la caduta del manager dalla finestra del suo ufficio. A un certo punto una persona si avvicina, poi se ne va: probabilmente la stessa che ha chiamato i soccorsi.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, le telecamere avrebbero ripreso gli ultimi istanti della caduta di David Rossi, filmando il corpo che, di schiena, finisce sulla strada. Il video, a quanto pare, riporta come orario le 19.59, ma l'orologio della telecamera sarebbe sfalsato di circa un quarto d'ora. Per 20 minuti le telecamere hanno filmato il corpo del manager sulla strada, fino all'arrivo di una persona che prima si è avvicinata al cadavere, e quindi si è allontanata. Poco dopo, alle 20.44, la chiamata ai carabinieri da parte di un passante, con tutta probabilità la stessa persona ripresa nel video.



Il sospetto è che Rossi non sia morto sul colpo, ma per averne conferma bisognerà attendere l'esito dell'autopsia eseguita ieri. Per il momento, dunque, il fascicolo sulla morte di Rossi resta sul tavolo del pm di turno, Nicola Marini, affiancato dai tre magistrati che indagano su Mps.