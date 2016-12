foto LaPresse

- Piccolo sversamento di idrocarburi dalla carcassa della Costa Concordia all'isola del Giglio. Lo rende noto la Regione Toscana. "La fuoriuscita è stata bloccata ed evitato il suo propagarsi grazie ad un cordone di 350 metri di panne stese sul mare e la messa in funzione della pompa galleggiante che in poche ore ha recuperato mezzo metro cubo di combustibile", si legge in un comunicato. "La situazione è sotto controllo".