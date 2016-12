Mps, perquisizioni a carico di Mussari e Vigni

foto LaPresse Correlati Mps, nuovi documenti compromettenti nella cassaforte di Vigni

Mps, dai derivati perdite potenziali per 730 mln 10:47 - Il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza ha effettuato perquisizioni, disposte dalla procura di Siena, a carico dell'ex presidente del Monte dei Paschi Giuseppe Mussari e dell'ex direttore generale Antonio Vigni. Le Fiamme gialle sono entrate anche nella sede della banca, a Siena, perquisendo gli uffici dell'ex vicedirettore generale Davide Rossi. - Il nucleo speciale di polizia valutaria dellaha effettuato perquisizioni, disposte dalla procura di Siena, a carico dell'ex presidente dele dell'ex direttore generale. Le Fiamme gialle sono entrate anche nella sede della banca, a, perquisendo gli uffici dell'ex vicedirettore generale

Le perquisizioni a carico di Mussari e Vigni riguardano le loro abitazioni private. I due sono indagati, in concorso con l'ex capo dell'area finanza di Mps Gianluca Baldassari, per ostacolo all'autorità di vigilanza, relativamente al contratto sull'operazione Alexandria, un prodotto finanziario complesso acquistato dalla banca nel 2005 da Dresdner e poi ristrutturato nel 2009 con Nomura, senza farne - è la tesi dell'accusa - adeguata rappresentazione contabile in modo da non farne emergere la reale rischiosità e la perdita accumulata.



L'ex presidente della banca senese è anche indagato per manipolazione del mercato e falso in prospetto per l'operazione finanziaria Fresh del 2008, uno dei prodotti che hanno consentito alla banca senese di finanziarie l'acquisizione di Antonveneta e che era necessario per avere da Bankitalia il via libera all'operazione.