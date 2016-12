Mps, monetine contro Mussari

foto Ansa Correlati Foto

Entro marzo sanzioni da Bankitalia 18:44 - L'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, è stato interrogato per oltre tre ore nel Palazzo di Giustizia di Siena. All'ingresso, contro di lui sono state lanciate alcune monetine e alcuni passanti hanno urlato "ladro, ladro" e "buffone". Il banchiere è stato subito circondato dalle forze dell'ordine che lo hanno accompagnato all'interno dell'edificio. Mussari ha risposto a tutte le domande dei magistrati.

All'ingresso Mussari, tirato in volto, è stato subito circondato dalle forze dell'ordine che lo hanno accompagnato all'interno del Palazzo di Giustizia facendolo passare tra le telecamere e i giornalisti. Dalla parte opposta della strada un gruppetto di persone ha cominciato ad insultarlo, sono volate offese come 'ladro' e 'buffone, buffone'. Una volta entrato Mussari è salito al terzo piano per incontrare i pm Antonino Nastasi, Aldo Natalini e Giuseppe Grosso.



Come confermato dai suoi legali, Mussari ha risposto alle domande dei magistrati titolari dell'inchiesta sull'acquisizione di Antonveneta. Arrivato intorno a mezzogiorno a Palazzo di Giustizia, ha atteso circa 50 minuti, insieme agl iavvocati Tullio Padovani e Fabio Pisillo, prima di entrare negli uffici della Procura. L'interrogatorio è stato secretato. Al momento per l'ex presidente Mps non è fissata nessun'altra convocazione. Alcune persone hanno contestato Mussari anche all'uscita. "E' finita la pacchia", "vergogna, vergogna", "ladri, siete tutti ladri" gli hanno gridato.



Uno dei suoi difensori, Tullio Padovani, ha avuto un'impressione positiva di questo interrogatorio. "Ho assistito a tantissimi interrogatori nella mia carriera e questo lo posiziono nella fascia alta di gradimento per un avvocato difensore", ha detto. Anche il fatto che il confronto coi magistrati sia durato relativamente poco rispetto ad altri fatti in questi giorni per la stessa indagine, per l'avvocato è un segno positivo. "Anche questo, è un elemento di gradimento", ha aggiunto.