Mps, le sanzioni di Bankitalia entro marzo

foto LaPresse 13:10 - I 3,9 miliardi di Monti bond saranno emessi dal Montepaschi "a brevissimo". Lo ha detto il presidente di Mps, Alessandro Profumo, a margine dell'Assiom Forex, senza precisare però se il lancio avverrà già in settimana. "Il piano industriale del Montepaschi è confermato, ma a breve inizierà il confronto con la Commissione europea che potrà chiederci degli interventi rafforzativi", ha aggiunto l'a.d. della banca, Fabrizio Viola. - I 3,9 miliardi di Monti bond saranno emessi dal Montepaschi "a brevissimo". Lo ha detto il presidente di Mps, Alessandro Profumo, a margine dell'Assiom Forex, senza precisare però se il lancio avverrà già in settimana. "Il piano industriale del Montepaschi è confermato, ma a breve inizierà il confronto con la Commissione europea che potrà chiederci degli interventi rafforzativi", ha aggiunto l'a.d. della banca, Fabrizio Viola.

Dal canto suo Profumo, sul futuro della banca, ha affermato che è meglio un socio finanziario ad uno industriale perché ''questa è una banca che può stare benissimo in piedi in modo autonomo, indipendente". "Nell' orizzonte di piano abbiamo da realizzare un aumento di capitale da 1 miliardo. Auspichiamo di avere degli azionisti o un' azionista, non sappiamo quanti, vediamo quanti sottoscriveranno questo aumento di capitale". Poi "in questo momento è tecnicamente impossibile andare sul mercato" per le risorse, ha concluso.



Saccomanni: sanzioni di Bankitalia entro marzo - L'iter sanzionatorio della Banca d'Italia contro gli ex vertici del Monte Paschi di Siena si concluderà entro marzo. Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, che ha ricordato come il processo abbia i suoi tempi anche per tutelare le persone sotto accusa.



Tar: ministero depositi subito gli atti sui Monti bond - Il ministero dell'Economia dovrà depositare sollecitamente "ogni e qualsiasi atto, nessuno escluso emesso dalle Autorità e/o Organi nazionali e comunitari" che si riferisca alla vicenda del via libera ai cosiddetti Monti bond per 3,0 miliardi in favore di Monte dei Paschi di Siena. Lo ha deciso il Tar del Lazio.