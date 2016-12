Arrestato dopo rapine in farmacia: "Ero disperato e senza denaro"

foto Ansa

22:08

- Arrestato due giorni fa dai carabinieri di Carrara dopo la terza rapina in dieci giorni in una farmacia comunale, Gianni Rossi, 54enne ex operaio dei cantieri navali si è difeso spiegando di averlo fatto per disperazione. "Non avevo i soldi neppure per comprare le pallottole e non volevo fare del male a nessuno - ha detto - ma ero disperato e non sapevo come fare per mangiare e pagare i debiti".