Uffizi, si stacca un pezzo di affresco ma nessun visitatore resta colpito

Uffizi, l'affresco crollato 17:42 - Un pezzo di un affresco del '500 si è staccato dal soffitto di un corridoio alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Il frammento caduto a terra ha un diametro di circa 30 centimetri e i restauratori sono già al lavoro per porre rimedio all'incidente. Il distacco del materiale, che non ha colpito nessun visitatore, si sarebbe verificato per alcuni lavori vicino all'affresco.

Il distacco della porzione di intonaco affrescato, spiega la soprintendenza per il polo museale fiorentino, si è verificato ''nel corso di una normale operazione di manutenzione del sottotetto del Primo Corridoio della Galleria degli Uffizi''.



Un operatore ha posato il piede sull'incannicciato di una delle fasce longilinee che separano le terne delle grandi volte, fra la quindicesima e la sedicesima campata. Di conseguenza, una porzione d'intonaco affrescato, ''fortunatamente di piccole dimensioni e in posizione decentrata'', è caduta danneggiando una figurina allegorica femminile.



''I pezzi d'intonaco sono stati subito raccolti da una restauratrice, in vista della loro ricomposizione, ma sin dalla mattinata e' iniziato l'intervento di restauro che - spiega la soprintendenza in una nota - si prevede di breve durata''.